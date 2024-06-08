ゼルダの伝説ふしぎの木の実　時空の章　大地の章

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ご覧いただきありがとうございます。＿＿＿＿＿｜商品概要｜￣￣￣￣￣今では入手困難なゲームソフトです。ゲームボーイカラー専用ソフトです。取り扱い説明書、その他チラシも付属します。外箱にダメージ等あります。ゲームボーイカラー本体がないので、動作は確認できていません。素人見ですが、端子は綺麗です。本体を買って遊ぼうと思い購入しましたが、時間もなく断念しました。欲しい方にお譲り致します。＿＿＿＿＿＿｜同時購入割｜￣￣￣￣￣￣他出品物と同時購入で200円引き可能です。宅急便などで同梱可能など、さらにお安く出来ることもございます。ご希望の場合は購入前にコメントお願い致します。＿＿＿＿＿＿｜出品者情報｜￣￣￣￣￣￣喫煙 :なしペット:なし＿＿＿＿＿＿｜キーワード｜￣￣￣￣￣￣任天堂NintendoTheLegendOfZeldaGAMEBOYCOLOR「ゼルダの伝説ふしぎの木の実時空の章」五十嵐愛美他定価:-#五十嵐愛美他#本#コミック／コミック