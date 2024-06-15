臨床腎臓内科学 [新品]

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「臨床腎臓内科学」南山堂 1051ページ定価22000円新品、未使用品 (値下げ不可)※質問や購入の際は必ず記載事項及びプロフィール文を読みご理解の上でお願い致します。※既に定価より下げていますので値下げ交渉は一切お断りしております。説明腎臓を学ぶにはまずこの1冊!AKI,CKD,糸球体疾患から水・電解質異常,透析まで,腎臓内科に関する臨床から基礎までを網羅。腎臓内科専門医を目指す研修医はもちろん,すでに専門医資格を取得している医師にも最適。