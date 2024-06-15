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GBASP ジャンク
商品番号 K32197913754
商品名

GBASP ジャンク
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パーツ取りにどうでしょうか？起動確認してません見えづらいですが液晶焼けしてます(写真三枚目)バッテリーは膨らんでいたので外しました、欲しければコメントください
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