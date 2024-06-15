GBASP ジャンク

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商品詳細
パーツ取りにどうでしょうか？起動確認してません見えづらいですが液晶焼けしてます(写真三枚目)バッテリーは膨らんでいたので外しました、欲しければコメントください
http://narcologia.ru/goods/parenthesis593644.html
http://narcologia.ru/goods/calling529550.html
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