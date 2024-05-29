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PSP ファンタシースターポータブル2　セット
商品番号 Y14560340088
商品名

PSP ファンタシースターポータブル2　セット
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000VBバッテリー無しの状態で動作確認済みです。ACアダプターでプレイ可能ですが別途バッテリーを入手する事を推奨します。ディスプレイ内部にホコリが入り込んでいます。三枚目の写真でご確認下さい。「ファンタシースターポータブル2インフィニティプレミアムボックス」セガゲームス戦場のヴァルキュリア2、モンスターハンター3rdこちらの二つのはディスクのみなります。4GBのメモリースティック×2#セガゲームス#ゲーム#RPG#PlayStationPortable#PlayStation_Portable#PSPcolor:BLUEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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