洋書アメリカ海軍 F-4 B/J/N/S ファントムII DACOシリーズ写真集

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商品詳細
アメリカ海軍F-4B/J/N/SファントムIIDACOシリーズ写真集です。機体のディテールを細部にわたって撮影された、スーパーディテール写真集！DACOシリーズ洋書オリジナル版です。DACOシリーズ写真集は、何冊か日本語翻訳版が発行されましたが、F-4ファントムIIは、日本語翻訳版が発行されませんでした。新品購入後、ほぼ見ること無く本棚に保管してありましたので、表裏表紙に擦れ等の痛みがありますが、中ページは、良好です。上記の状態の様な古いモノですので、あくまで完品を求められる方、細かい事にまでこだわられる方、神経質な方は、ご遠慮願います。商品は、ビニール袋へ入れてエアーパッキン（プチプチ）で包んで箱へ入れて発送します。#F4#ファントムII#McDonnellDouglas#PHANTOMII#USNAVY#DACO
http://narcologia.ru/goods/peroration158915.html
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