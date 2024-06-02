名探偵ホームズ　まだらの紐　山中峯太郎　コナン・ドイル

＊ポプラ社の山中峯太郎編著名探偵ホームズ全集全20巻のうち、1スパイ王者・5深夜の謎・14謎屋敷の怪の3巻欠けの全17冊です。バラ売りは不可です。＊発行は昭和46年7月から11月。＊全てにカバーがあり、スレはありますが破れ、切れはありません。＊本体は天、小口、地にヤケ、シミがあり、扉絵や本文最初の方にもヤケ、シミがあります。＊見落としがあるかもしれませんが記名、蔵印、落書き，線引は見当たりません。＊一括取得もので、全体に読み跡があまりなく、同じような状態です。#シャーロッキアン#ホームズ#山中峯太郎#まだらの紐#ドイル



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