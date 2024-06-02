ニンテンドー 3DS LL ホワイト

妻用の物でしたがもうやらないとのことで出品。あまりゲームをやる人ではなかったので、特に使用感などなくとても綺麗な状態です。見たところ画面に傷も見当たらない感じです。動作確認後、初期化済み。箱無し、充電器付属。あくまでも中古ですので神経質な人はご遠慮ください。Nintendoニンテンドー3DSLLホワイトcolor:Whiteゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



ニンテンドー3DS LL ホワイト【メーカー生産終了】



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