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ニンテンドー 3DS LL ホワイト
商品番号 T89727559899
商品名

ニンテンドー 3DS LL ホワイト
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

妻用の物でしたがもうやらないとのことで出品。あまりゲームをやる人ではなかったので、特に使用感などなくとても綺麗な状態です。見たところ画面に傷も見当たらない感じです。動作確認後、初期化済み。箱無し、充電器付属。あくまでも中古ですので神経質な人はご遠慮ください。Nintendoニンテンドー3DSLLホワイトcolor:Whiteゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/browse170991.html
http://narcologia.ru/goods/composite139854.html
http://narcologia.ru/goods/conception40557.html

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