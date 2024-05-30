BTS WINTER PACKAGE ウィンパケ 2020

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商品詳細
「2020BTSWINTERPACKAGE」UNIVERSALMUSICSTOREで購入した商品です。・ランダムフォトブックはジンです。・DVDは日本語字幕付き、1度再生しております。・付属品はお写真の通り全てお付け致します。※即購入可。値下げ交渉・返品・キャンセル不可。※丁寧に梱包し発送しますのでご安心下さい。纏めて購入いただける場合、多少お値下げいたします。素人管理の為、多少の傷や擦れ等ございます。ご了承いただける方のみご購入下さい。また、気になる点ございましたらご購入前にお気軽にお声掛け下さい！BTSbts防弾少年団バンタンミニフォトトレカDVDdvdweverseFCSHOPユニバwinterpackageウィンターパッケージRMナムジュンJINジンSUGAユンギJHOPEホソクJIMINジミンVテヒョンテテJKJUNGKOOKジョングクグク
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