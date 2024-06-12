完訳三国志・超三国志　合計１１冊　付録サービス付き

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三国志はいつ、だれが読んでも面白く、時代を超えて老若男女が読みふける歴史小説です。４００名以上の武者が力だけでなく策略を凝らして戦うのは現代にも通じるものがあるように思えます。弱者が強者を倒し、知恵を出して戦わずして勝つなどいつの時代でも誰にでも応用が利き、人生の友としていつまでも本棚においておく価値あるものです。三国志コレクターに人気のある本を今回出品いたしました1）完訳三国志８冊岩波文庫2）超三国志３冊KOEI合計１１冊ですが・・・・・3）付録に「中国古典名言事典」講談社（定価2,000円）を無償でお付けします。#三国志#歴史小説