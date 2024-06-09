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《匿名配送》XG NEW DNA 特典トレカ HARVEY セット
商品番号 X75192464286
商品名

《匿名配送》XG NEW DNA 特典トレカ HARVEY セット
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,352 円
在庫状況 あり

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商品詳細

XGOFFICIALSHOP特典トレカXver/GverHARVEY/ハーヴィ2枚セット海外製品の為多少の傷やスレの理解お願い致します。スリーブ+硬質ケース+ビニール袋に梱包致します。トレカが入っていた袋もご希望でしたら、トレカを取り出すために上を切った状態ですがそちらでよろしければ一緒にお送り致します。バラ売り不可即購入可⚠️ラクマでも少しお値下げして販売中#XGトレカ#NEWDNA
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