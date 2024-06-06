美品 任天堂64 ニンテンドー Nintendo64 本体

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。即購入大歓迎！送料無料！らくらくメルカリ便での発送です。【商品説明】任天堂64本体（純正ブラック）コントローラー（純正グレー）ACアダプタAVケーブル（箱付き）外箱内箱説明書の届いてすぐ遊べるセットです！【状態】動作確認済み。大乱闘スマッシュブラザーズにて約1時間動作確認を行いました。コントローラーも各ボタン動作確認済みです。大きなキズ、色褪せもなく古いゲーム機にしては比較的綺麗な状態です。写真でもご確認お願い致します。内箱に少し変色があります。中古品のため特別状態を気にされる方はご購入をご遠慮下さい。簡易清掃、消毒クリーニング済みです。プチプチに梱包し発送致します。#任天堂#Nintendo
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