【超レア・稀少】毎日新聞社浦和支局発行 『埼玉 新しい道・旧い道』

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商品詳細
昭和43年5月5日印刷／5月27日発行限定本製本材質の兼ね合いか、表紙が少し反っています。（画像参照）本書側面が薄らヤケていますが、殆どわからない程度。シミ等無し。
http://narcologia.ru/goods/revamp690822.html
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