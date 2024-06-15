菊地秀行先生作品15冊　魔剣士　魔戦記　妖人狩り　幽王伝　虚空王　妖美獣ピエール

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商品詳細
「魔剣士 黒鬼反魂篇」「魔剣士 妖太閤編」「魔戦記 第１~３部」「妖人狩り」「妖女狩り」「幽王伝」「幽王伝 魔剣烈風伝」「幽王伝 陸奥剣鬼連合」「虚空王 ①②」「妖美獣ピエール」「外道記」「餓鬼羅」菊地秀行定価:￥800#菊地秀行#菊地_秀行#本#日本文学#魔剣士#魔戦記#妖人狩り#幽王伝#虚空王#妖美獣ピエール#外道記#餓鬼羅／小説・物語表紙にスレ、角痛み等があります。経年によるヤケ等はありますが、ひどい汚れやページの破損、書き込み等はありません。全体的には読む場合に気にならない位に綺麗だと思います。カバーありで読んでいたので、状態は良いです個人の蔵書ですので、中古品にご理解頂ける方のみご検討下さい。即購入歓迎、ご質問があればお気軽にお願いします。★匿名発送です。箱、封筒は再利用品になる場合があります。
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