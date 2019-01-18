ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
出版社:YosemiteAssn(1993/9/1)発売日:1993/9/1言語:英語ハードカバー:151ページISBN-10:0939666669ISBN-13:978-0939666669寸法:26.67x2.54x26.67cm日本生まれの天才画家、チウラ・オバタがカリフォルニアから初めてヨセミテを訪れたのは1927年のことだった。この旅は、スケッチ、絵葉書、手紙の驚くべきコレクションとして印象に残っている。本書には、小畑の鉛筆デッサン、水彩画、そして書簡で綴られた一日一日の物語が、フルカラーで80点収録されている。本の状態は良い。30年以上前のものですが、私の本棚に保管されていました。アーティストの詳細については、こちらのウェブページをご覧ください。https://www.themarginalian.org/2018/03/23/chiura-obata-yosemite/
http://narcologia.ru/goods/contemplate518677.html
http://narcologia.ru/goods/passivity818783.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant315882.html
ヨセミテ国立公園大好き！／Yosemite.jp: 小圃千浦とヨセミテ
真作保証 小圃千浦 木版画 『EAGLE PEAK TRAIL YOSEMITE CALIF USA ...
真作保証 小圃千浦 木版画 『EAGLE PEAK TRAIL YOSEMITE CALIF USA ...
絶版本】小圃 千浦 Obata's Yosemite - 洋書
小圃千浦 ＠知られざる大正・昭和期の木版画展ー礫川浮世絵美術館 ...
小圃千浦 ＠知られざる大正・昭和期の木版画展ー礫川浮世絵美術館 ...
小圃千浦〜カリフォルニアに生きる」（2019.1.18-3.10 岡山県立美術館 ...
異国の地で生き抜くための覚悟。長谷川新評 小圃千浦「カリフォルニア ...
Obata Chiura (小圃千浦) -- OsakaPrints.com -- Japanese Ukiyo-e ...
Obata Chiura 小圃千浦 (1885 - 1975). | Japanese art, Fish art ...
小圃 千浦 Obata's Yosemite - 通販 - gofukuyasan.com
小圃千浦 ＠知られざる大正・昭和期の木版画展ー礫川浮世絵美術館 ...
Obata Chiura (小圃千浦) -- OsakaPrints.com -- Japanese Ukiyo-e ...
http://narcologia.ru/goods/contemplate518677.html
http://narcologia.ru/goods/passivity818783.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant315882.html
ヨセミテ国立公園大好き！／Yosemite.jp: 小圃千浦とヨセミテ
真作保証 小圃千浦 木版画 『EAGLE PEAK TRAIL YOSEMITE CALIF USA ...
真作保証 小圃千浦 木版画 『EAGLE PEAK TRAIL YOSEMITE CALIF USA ...
絶版本】小圃 千浦 Obata's Yosemite - 洋書
小圃千浦 ＠知られざる大正・昭和期の木版画展ー礫川浮世絵美術館 ...
小圃千浦 ＠知られざる大正・昭和期の木版画展ー礫川浮世絵美術館 ...
小圃千浦〜カリフォルニアに生きる」（2019.1.18-3.10 岡山県立美術館 ...
異国の地で生き抜くための覚悟。長谷川新評 小圃千浦「カリフォルニア ...
Obata Chiura (小圃千浦) -- OsakaPrints.com -- Japanese Ukiyo-e ...
Obata Chiura 小圃千浦 (1885 - 1975). | Japanese art, Fish art ...
小圃 千浦 Obata's Yosemite - 通販 - gofukuyasan.com
小圃千浦 ＠知られざる大正・昭和期の木版画展ー礫川浮世絵美術館 ...
Obata Chiura (小圃千浦) -- OsakaPrints.com -- Japanese Ukiyo-e ...