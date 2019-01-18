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【絶版本】小圃 千浦 Obata's Yosemite
商品番号 Y73159194480
商品名

【絶版本】小圃 千浦 Obata's Yosemite
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,535 円
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商品詳細

出版社‏:‎YosemiteAssn(1993/9/1)発売日‏:‎1993/9/1言語‏:‎英語ハードカバー‏:‎151ページISBN-10‏:‎0939666669ISBN-13‏:‎978-0939666669寸法‏:‎26.67x2.54x26.67cm日本生まれの天才画家、チウラ・オバタがカリフォルニアから初めてヨセミテを訪れたのは1927年のことだった。この旅は、スケッチ、絵葉書、手紙の驚くべきコレクションとして印象に残っている。本書には、小畑の鉛筆デッサン、水彩画、そして書簡で綴られた一日一日の物語が、フルカラーで80点収録されている。本の状態は良い。30年以上前のものですが、私の本棚に保管されていました。アーティストの詳細については、こちらのウェブページをご覧ください。https://www.themarginalian.org/2018/03/23/chiura-obata-yosemite/
http://narcologia.ru/goods/contemplate518677.html
http://narcologia.ru/goods/passivity818783.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant315882.html
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小圃千浦 - Wikipedia
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Obata Chiura (小圃千浦) -- OsakaPrints.com -- Japanese Ukiyo-e ...
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