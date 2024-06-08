安室奈美恵 歴代ライブグッズ 冊子 パンフレット 会場限定 非売品 フライヤー

========================★他のサイトにも出してる為 急に消去する場合があります★========================【商品説明】●新品未使用●安室奈美恵●歴代ツアーの冊子●namieamuroPLAYtour2007からnamieamuroFinalSpace展示会までの全てのツアーグッズ紹介、その他お知らせ等の会場でしか頂けない貴重な冊子です。●namieamuroPLAYtour2007●namieamuroBESTFICTIONTOUR2008-2009●namieamuroPAST●namieamuroLIVESTYLE2011●namieamuro5大ドームTOUR2012〜20thAnniversaryBest〜●namieamuroFEELtour2013●namieamuroLIVESTYLE2014●namieamuroLIVEGENIC2015-2016●namieamuroLIVESTYLE2016-2017●namieamuro25thANNIVERSARYLIVEinOKINAWA●namieamuroFinalTour2018〜Finally〜●namieamuroFinalSpace展示会●いつもライブ会場にファイルを持って行き頂いたらすぐにファイルに入れてましたので折れ等少なく美品です。●家に帰ってからクリアファイルに収納し日の当たらない所に保管してました。●ファイルに収納してた後見返す事とかありませんでしたので読み皺等もありません。●アプリの関係で写真の順番がバラバラになってますが実際は歴代順にまとめてあります。●ネコポスにて発送致します。●お値下げ不可です。管理番号32白Q29010012グッズ種類···切り抜き



安室奈美恵 歴代ライブグッズ 冊子 パンフレット 会場限定 非売品 ...



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