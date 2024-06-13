矢沢永吉/1991年当時物/ツアーエンブレム/新品未使用品/希少品

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⚠️プロフィール必読です。•1991s、黒✖️赤筆ロゴ当時物です。•ツアーエンブレム•新品未使用品です。•サイズ78✖️138•撮影と状態確認の為に開封しました。•当時の袋はかなり薄いビニール袋です。•セロテープが劣化しております。•誠に申し訳無いのですが写真は部屋が狭い為全体画は半分の写真にてご了承ください。•当時の袋に新しい袋に入れて発送致します。•たたみシワ、見落とし等はご了承ください。•未使用品ですが年代物の経年品USED扱いです。•長期自宅保管品にご理解の程お願い致します。•神経質な方はご遠慮ください。•2つ折りにして発送致します、ご了承ください。#矢沢永吉#1991s#ツアーエンブレム#当時物#希少品＃E.YAZAWA#武道館ライブ150回人気ソロアーティスト・矢沢永吉グッズ種類...タオル・ハンカチ