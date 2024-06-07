【美品】SUZUKI スズキ トーンチャイム ハードケース付きHB-25

ご覧いただきありがとうございます。即購入歓迎！２４時間以内に発送致します。他販路でも同時出品しておりますので、なくなり次第、削除させていただきます。ご購入いただく前にプロフィールを必ずご確認下さい。【状態】目立った傷や汚れなどない美品になります。あくまで中古品となりますのでご理解いただいた上でご検討下さい。⭐️説明書、鍵、予備部品付きSUZUKIToneChimeHB-25鈴木楽器製作所スズキトーンチャイム25音G4～G6ハードケース付ハンドベルとは違い、とても綺麗な澄んだ音色です。#SUZUKI#スズキ#ToneChime#HB-25#鈴木楽器製作所#スズキ#トーンチャイム#25音#G4#G6



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