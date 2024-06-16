Free! 銀テープ 5色セット(フルサイズ)

Free!MemoriesofSummerイベント・5色セット(フルサイズ)イベントにて落下してきた銀テープです。落下物のため折れや、多少のスレ等がございます。丸めた状態にて保管しておりますが、完全美品求める方や神経質な方は購入はお控えください。・即購入可・画像6枚目のケースに入れ、 らくらくメルカリ便にて発送致します。#Free#七瀬遙#松岡凛#橘真琴#葉月渚#竜ヶ崎怜人気タイトル···free!



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