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Free! 銀テープ 5色セット(フルサイズ)
商品番号 U91499581142
商品名

Free! 銀テープ 5色セット(フルサイズ)
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Free!MemoriesofSummerイベント・5色セット(フルサイズ)イベントにて落下してきた銀テープです。落下物のため折れや、多少のスレ等がございます。丸めた状態にて保管しておりますが、完全美品求める方や神経質な方は購入はお控えください。・即購入可・画像6枚目のケースに入れ、　らくらくメルカリ便にて発送致します。#Free#七瀬遙#松岡凛#橘真琴#葉月渚#竜ヶ崎怜人気タイトル···free!
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