古伊万里　元禄色絵　元禄伊万里　伊万里　民藝　民芸　マイセン　ノリタケ

古伊万里色絵金蘭手輸出手元禄伊万里元禄享保染錦民芸民藝くらわんか古伊万里の色絵、赤絵、金蘭手のお皿です。輪花の口縁で兜系のお皿です。甘手で、全体的に釉薬貫入があります。あじ、雰囲気を良くしております。民藝などお好みの方にオススメです。経年の擦れなどありますが特に傷などございません。画像にて確認宜しくお願い致します。口径 約 14.8〜14.9㎝高さ 約 2.2㎝カラー···レッド種類···皿・鉢



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