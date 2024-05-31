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三世代 スターターセット 爆転シュート メタルファイト バースト
商品番号 O81299075173
商品名

三世代 スターターセット 爆転シュート メタルファイト バースト
ブランド名 タカラトミー
特別価格 税込 5,807 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●付属ベイブレード　▼爆転シュートベイブレード　　ドラグーンF　　ドランザーS　　ドライガーF　　ワイボーグ　▼メタルファイトベイブレード　　ダークヴォルフDF145FS　　フレイムカプリコーネT125HF　　アースアクイラ145WD　　ストームアクイラ145HF　▼ベイブレードバースト　　エクスカリバー　　クライスサタン　　インフェルノイフリート　　トルネードワイバーン　　アルタークロノス　　ディープカオス　　マキシマムガルーダ＋（ご希望の方）1100円以下のお好きなベイブレード一個おまけしますので、こちらからお選び下さい→#beyblade_yossy●ランチャー　各世代2個（ドラゴンワインダー、Lシューター含む）●ベイスタジアム　1セットベイブレードの商品は複数出品しているため、まとめ買い1点に付き、全体で500円お値引き致します。以下から、他のベイブレード商品をご確認いただけます。#beyblade_yossyお手数ですが、購入前にコメント欄にて合わせ買い希望の商品をお知らせ下さい。ご要望いただきました商品をまとめた出品画面をご用意致します。#爆転シュートベイブレード#メタルファイトベイブレード#ベイブレードバースト
http://narcologia.ru/goods/stealth62376.html
http://narcologia.ru/goods/recommended892990.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate374048.html

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