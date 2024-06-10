ORB CF-3HB ダイナミックマイク ビートボックス Beatbox

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商品詳細
ORBAudioオーブオーディオClearForceMicrophonepremiumforHumanBeatboxCF-3FHBスーパーカーディオイドによる高い近接効果と、環境ノイズや近くの楽器などからの遮音性が高まることにより、フィードバックを緩和します。高い近接効果を持つため、マイクと口の距離を調節することにより、離れるとクリアで抜けの良いよりボーカル向けのサウンド、近づけるとよりタイトな低域を表現します。それにより1本でボーカル、ビートボックスのいずれにも使える1本2役のマイクロフォンです。使用頻度は少ないのですが、マイクホルダーの抜き差しについたスレがあります（画像4）綺麗な方だとは思いますが、見解には個人差がありますので、画像でご確認の上、中古品にご理解のある方でお願いします。#ORB#ORBマイク#マイク#日本製マイク#ORBダイナミックマイク#オーブCF3HB#オーブCF3#ダイナミックマイク#ビートボックス#Beatbox#CF3HB#CF3#PA機材 #ボイパー#ラップ #ラッパー#ボイパーマイク#日本製#ORBビートボックスマイク
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