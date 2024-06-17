FANTASTICS ファンタ　千社札セット

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即購入◎かなり時間が経っているものもあるので未使用に近いにしております。ファイル付きで全て引き取っていただける場合、ファンタメンバーのスクエアステッカーもおまけでお付けいたします。⚠️ファイルは出し入れしていた関係で多少の使用感ありデビューしてから2020年に出た分くらいまであります。コンプは目指していなかったので抜けてる種類もあります。世界さん、佐藤大樹さん、木村慧人さん中心で全員揃えた物もあり。気になることがありましたらお気軽にお声掛けください☺︎FANTASTICSファンタ千社札世界佐藤大樹澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人八木勇征中島颯太