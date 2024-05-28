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【南部鉄】【盛栄堂】【及源鋳造】南部鉄急須 平形糸目　0.4Ｌ
商品番号 F58101649174
商品名

【南部鉄】【盛栄堂】【及源鋳造】南部鉄急須 平形糸目　0.4Ｌ
ブランド名 及源
特別価格 税込 2,605 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...その他サイズ容量400ml素材・原材料名・成分鉄茶こし：ステンレス急須平型糸目0.4LE-159原産国日本コメント南部鉄器の急須。内側にホーロー加工を施しているので錆びにくく、保温性に優れてます。火にはかけられません。
http://narcologia.ru/goods/providence19994.html
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