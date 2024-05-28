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- 【南部鉄】【盛栄堂】【及源鋳造】南部鉄急須 平形糸目 0.4Ｌ
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商品詳細
種類...その他サイズ容量400ml素材・原材料名・成分鉄茶こし：ステンレス急須平型糸目0.4LE-159原産国日本コメント南部鉄器の急須。内側にホーロー加工を施しているので錆びにくく、保温性に優れてます。火にはかけられません。
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