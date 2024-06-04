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油彩　油絵　絵画　オブジェ　海辺　ヨット　雑貨
商品番号 P67751066818
商品名

油彩　油絵　絵画　オブジェ　海辺　ヨット　雑貨
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ27.5cm22cm数十年前に祖父が描いたものです。当時、祖父の絵は葉書サイズのもので5万円くらいで売れていたようです。実際の色調は写真よりも暗くくすんでいます。作風は暗いトーンで結構クセがあります。雰囲気のある個性的な絵画をお探しの方はいかがでしょうか？
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