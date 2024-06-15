ポケモンカード フーパ　光輪の超魔神　映画特典　プロモ

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)【未開封】【美品】です‼︎ポケモンの映画特典入場者プレゼント。受け取ってから自宅に保管してました。■商品の説明■ポケモン・ザ・ムービーXY【光輪の超魔神フーパ】の特典未開封です。袋には細かい傷や折れがありますが、中身に影響は無いものと思われます。中のカードは開封してませんので、袋の上からの確認にはなりますが、素人目では良好な状態です。写真でしっかり確認していただき、ご納得の上でご購入お願いします。ご購入いただいた際には、防水、折れ防止をして発送致します。#さいとう なおき#サイトウ ナオキ#映画入場者特典光輪の超魔神フーパ#フーパ#プロモ#未開封#ポケモンカード#ポケカ
http://narcologia.ru/goods/unusable984474.html
http://narcologia.ru/goods/providence875894.html
http://narcologia.ru/goods/choice592185.html
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