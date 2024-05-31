カミーユ・コロー 油絵 風景画 ヴィルダ・ヴレー 額縁付き

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閲覧いただきありがとうございます。何時ごろ購入したかはわかりません。自宅に飾ってあったものです。経年汚れあります。額縁サイズタテ:約73cm/ヨコ:約65cm多少の誤差はご容赦ください。中古、自宅保管品をご理解いただき、ご了承の上ご購入をお願いいたします。管理番号:YO230713