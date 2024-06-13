備前焼　松井興之氏　希少　金彩　銀彩　酒呑　ぐい呑　酒器　2点　共箱

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商品詳細
新品未使用品希少備前焼 松井興之造岡山県重要無形文化財保持者金彩 銀彩酒呑ぐい呑酒器2点口径5.5cm高さ5.8cm見事な金銀のぐい呑セットお目出度いお席に…単品でのご購入も可能です。金彩…30,000円銀彩…28,000円ご希望のお方はコメント宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/revamp316722.html
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