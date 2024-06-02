ポケモンカード ロストギラティナデッキ

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商品詳細
ポケモンカードロストギラティナデッキ刀スリーブ家で遊ぶ用にデッキを作成しましたが、使用しなくなった為、出品させていただきます。スタン落ちしているカードもありますので、ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。発送の際はスリーブに入れたまま、濡れ・折れ対策をし発送させていただきます。あくまでも中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。即購入可
http://narcologia.ru/goods/monophonic811612.html
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