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商品詳細
#ネコノテ構築済みデッキ ←要チェック！神経質な方はご遠慮ください。また、カードが1部画像と違う可能性がございます。(例:博士の研究マグノリア→博士の研究ナナカマド)さらに、+500円で公式のデッキシールドに入れることも可能です。別出品にて在庫一覧を掲載中ですのでそちらをご確認いただき、購入前にコメントにてお申し付けくださいませ。デッキ内容画像通りとなります
http://narcologia.ru/goods/cowpox923239.html
http://narcologia.ru/goods/freezer376798.html
http://narcologia.ru/goods/approximate304320.html
最新ガチ構築！いちげきルギアVSTAR ゲンガーVMAX ウーラオス搭載
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