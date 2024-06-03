ZOOM R8 マルチトラックレコーダー

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新品で購入し、ライブの同期出しに使ってました。使用に伴う汚れはありますが、塗装ハゲやパネル割れはなく、目立つようなキズもありません。8トラックのフェーダーノブが欠損してます。指で上げ下げ可能です。画像にはないですが、社外製のUSBコンセントも付きます【商品内容】本体USBケーブル社外USBコンセントR8ZOOM定価：¥33000#ZOOM#R8種類···その他