ヤマハ MX12/4 アナログミキサー

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商品詳細
半年前に中古で購入しましたが、1度しか使わなかったので出品します。経年による多少のガリなどはありますが、収録だったのでノイズフィルタリングで問題なく納品できました。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate69648.html
http://narcologia.ru/goods/composite394354.html
http://narcologia.ru/goods/enquire373989.html
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