堂本剛　ENDRECHERI ベールボールシャツ　20周年記念

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堂本剛 ENDRECHERI20th記念グッズ ベースボールシャツ購入後暗所にて保管しておりました。未使用新品ですが、あくまで素人管理のためご理解いただける方のみご購入ください。付属の不織布袋に入れ、水濡れ対策後折り畳んで発送予定即購入\u0026無言取引歓迎値下げ不可