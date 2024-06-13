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ゼンオン リズミーナ RTM-302
商品番号 L50721287854
商品名

ゼンオン リズミーナ RTM-302
ブランド名 ゼンオンガクフシュッパンシャ
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZENONのメトロノーム(リズムボックス)です。ギター練習の際に、使用していました。ただ年齢と共に、ギターもあまり弾く事も無くなったので出品します。20のリズムパターンをボタンを押すだけの簡単操作で選ぶ事が出来ます。電源アダプタ－が付属します。単三乾電池４本で動作させる事もできます。画面に写っている物が全てになります。
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