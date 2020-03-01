1257 YAMAHA ヤマハ フルート YFL-311II 初心者 Eメカ付

■メーカー/ブランド■YAMAHAヤマハ■商品/型番/モデル■フルートEメカ付後期モデルESTABLISHEDIN1887廃盤モデル生産完了品頭部管銀製SILVERHEAD925YFL-311IIYFL311II■付属品■本体、ハードケース、説明書、クロス、レザーケース写真の掲載物が全てです。■状態■動作確認済み商品です。業者によるメンテナンス済み商品です。使用に伴う細かいスレ傷などはございますが、全体的に目立った傷や汚れなどはなく、比較的綺麗な美品商品だと思います！リユース商品のため掲載写真と併せて状態を必ずご確認下さい。■製品情報■響き合うバランスと、広がる表現力。フルート独特の息づかいを正しく導くリッププレートの形、大きさ、角度のバランス、そして押さえやすく美しいキイへのこだわりはコンマ1mm単位。最先端の技術と熟達した手仕事を組み合わせ、一本一本丹念に作り込んでいます。その吹きやすさと正確な音程、素材の特性を生かした音色の美しさが、フルートを奏でる歓びへと誘います。■関連商品■他にも複数の音響用品を販売しています。是非ご覧下さい。#音響用品S22苺11■最後に■この度は商品をご覧いただきありがとうございます！ご購入者様にも快くお取引して頂けるよう頑張っております！プロフィール欄のご確認も併せてお願い致します。★コメント無しの即購入歓迎です！★予告無く商品ページを削除する場合がございます、お気に召した商品はお早めにご購入下さい！ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。よろしくお願いいたします！



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