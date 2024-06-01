【参考】孝之作【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の薄汚れあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 190㎝×幅 55㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



孝之作/海辺漁舟図/浜辺図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-367-



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