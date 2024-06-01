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孝之作/海辺漁舟図/浜辺図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-367
商品番号 S51697663315
商品名

孝之作/海辺漁舟図/浜辺図/山水図/掛軸/名家伝来/AD-367
ブランド名 Svital
特別価格 税込 6,321 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【参考】孝之作【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は多少の薄汚れあります。表装は概ね良好です。　　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　190㎝×幅　55㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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