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エイジャの赤石ペンダント　原画展
商品番号 V40666149463
商品名

エイジャの赤石ペンダント　原画展
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 5,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャラクター...その他アクセサリー材質...真鍮アクセサリー装飾...その他ストーンジョジョの原画展のエイジャの赤石ペンダントです。開封しましたが着用してません。コレクションを整理したくて出品しました。
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