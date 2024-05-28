今週末取下げ◇FERNANDES LD-115KK　L'Arc〜en〜Ciel

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生活困窮の為一時的に出品しますが、安定次第取り下げますので気になる方はお早めにどうぞ。FERNANDESLD-115KK フルチューン＆グレードアップ済L'Arc〜en〜CielKenさんの約2年間しか製造されなかったFERNANDESでのラストモデルです。1年前に状態の良い物を遊びで買ったのですが、木材がかなり良いものだったのでレコーディング用に整備、各パーツのグレードアップを行っています。変更点PU：FenderCusutomShopFat'5034,500円配線：SonicHOOKUPWIREHW-021,320円PUセレクター：MONTREUXOAK5wayswitch1,950円トレモロスプリング：RAWVINTAGERVTS-11,680円ポッド：EmersonCustomPROCTS5346円（17,32円×3）※生産停止の為、現在入手困難状態はもちろん良好で、フレットも8～9割残です。※使用にあたって擦り傷等ございます。CusutomShopのギターも使用していますがレコーディングでの出番も多かったです。アンプに直で繋げて頂ければ直ぐに良い物であるとわかると存じます。タイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...Fender