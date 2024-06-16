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No2505 額装　百洲　彩色水墨画　銘有　古画　時代　日本画　古美術　送料無料
商品番号 A40629391377
商品名

No2505 額装　百洲　彩色水墨画　銘有　古画　時代　日本画　古美術　送料無料
ブランド名 Avital
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

額装　百洲　彩色水墨画　銘有　古画　時代　日本画　古美術（ドライフラワーは付属しません。）●サイズ額　横幅41.3cm縦幅38.3cm奥行き3cm画　横幅27cm縦幅24cm●商品の説明額の透明カバーはガラスです。経年に伴う汚れ、傷、スレございます。写真にてご判断をお願いします。●送料無料です。●プロフィールの確認をお願い致します。気になる点ありましたら必ず購入前にお問い合わせ下さい。#額装#百洲#水墨山水#肉筆#美術品#日本画#時代#古画#絵画#古美術#時代#骨董#古道具#インテリア100
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