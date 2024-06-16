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- No2505 額装 百洲 彩色水墨画 銘有 古画 時代 日本画 古美術 送料無料
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商品詳細
額装 百洲 彩色水墨画 銘有 古画 時代 日本画 古美術（ドライフラワーは付属しません。）●サイズ額 横幅41.3cm縦幅38.3cm奥行き3cm画 横幅27cm縦幅24cm●商品の説明額の透明カバーはガラスです。経年に伴う汚れ、傷、スレございます。写真にてご判断をお願いします。●送料無料です。●プロフィールの確認をお願い致します。気になる点ありましたら必ず購入前にお問い合わせ下さい。#額装#百洲#水墨山水#肉筆#美術品#日本画#時代#古画#絵画#古美術#時代#骨董#古道具#インテリア100
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