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- 【新品未使用】ジグザグ フローティングボールペン 武道館禊
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商品詳細
ジグザグの武道館禊で購入しました。購入後、購入した状態で立てかけておりました。傾けると御三方の顔が1枚目のように出てきます。物販でも完売したレアな商品になります大事にとっておりましたがグッズ整理のため出品します。即購入⭕️#ジグザグ#命様#龍矢#影丸#武道館禊
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