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- 【完売品】オールドファッションカップケーキアクリルフォトカード★全６種類
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商品詳細
■アクリルトレーディングカード6枚セット状態新品・未使用1枚定価¥600(税込)オマケ付きです！中身確認の為に開封しましたが、未使用です。コンプリートセットになります。現在完売品の為、希少です！とはいえ、自宅保管ですので細かい方は見送ってください。ペット・喫煙者無⭐プロフィールもみてね！⭐#オールドファッションカップケーキ#トレーディングアクリルフォトカード#外川#野末#木村達成#武田航平
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