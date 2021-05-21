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【完売品】オールドファッションカップケーキアクリルフォトカード★全６種類
商品番号 M32693110829
商品名

【完売品】オールドファッションカップケーキアクリルフォトカード★全６種類
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■アクリルトレーディングカード6枚セット状態新品・未使用1枚定価¥600(税込)オマケ付きです！中身確認の為に開封しましたが、未使用です。コンプリートセットになります。現在完売品の為、希少です！とはいえ、自宅保管ですので細かい方は見送ってください。ペット・喫煙者無⭐プロフィールもみてね！⭐#オールドファッションカップケーキ#トレーディングアクリルフォトカード#外川#野末#木村達成#武田航平
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