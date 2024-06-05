ハイスピ グッズセット 旭

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Free!ハイ☆スピード!-Free!StartingDays-ハイスピードハイスピ円盤アニメイト特典スペシャルイベント岩鳶中学水泳部記録会会お疲れ様パーティースタンドアクリルチャームアクキーアクリルキーホルダーアクスタアクリルスタンド缶バッジ缶バッチ缶バ・椎名旭3点セットでの出品です。スタンドアクリルチャーム→新品未使用、台紙ヨレやビニール擦れあり。(ビニールの側面が切れて穴が空いています)未開封のため割れていないかの確認のみで細かい傷については未確認です。ハイスピ特典→保管時不注意の加圧により表面に凹みあり。その他→多少の擦れや傷あり状態については記載の通りです。上記ご了承いただける方でお願い致します。