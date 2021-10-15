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バットマン　ナイトウィング　フィギュア　ケナー製　ヴィンテージ
商品番号 L53089372689
商品名

バットマン　ナイトウィング　フィギュア　ケナー製　ヴィンテージ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,659 円
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商品詳細

性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアバットマンとナイトウィングのフィギュア2体セットです詳細がイマイチわかりませんがケナー製のもののようですサイズは30cm弱ほどでしたバットマンは開封済み、ナイトウィングは未開封です年数が経過しており箱全体に傷はありますが本体は綺麗そうでしたただバットマンの方は何かが劣化したのか底に粉のようなものが落ちていましたが可能な限り払い落としておきました観賞用、コレクションなどにいかがでしょうか...あくまで中古品、また年数の経過したものになるのでその辺りはご了承いただいた上でご購入をお願いしますThenewBatmanadventures
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