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BLACKPINK × starbucks スタバ　コラボ　リユーザブルカップ
商品番号 B34162182513
商品名

BLACKPINK × starbucks スタバ　コラボ　リユーザブルカップ
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 2,302 円
在庫状況 あり

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商品詳細

starbucks×BLACKPINKコラボ　リユーザブルカップ台湾で購入しました。発送は8/1からになります。特典シールとカップホルダー、袋付き海外製品ですので、気になる方はご遠慮下さい。即購入⭕️ブラックピンクスターバックススタバ
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