人間国宝 藤原雄 備前焼花入 共箱、共布、栞、茶道具 本物保証

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1996年重要無形文化財「備前焼」保持者、人間国宝藤原雄花入本物保証本作は栞(平成4年)、花入の陶印からも、1990年代はじめの作品になります。堂々とした佇まいに僅かなハゼも景色良く丁寧な仕事をされている作品です。●寸法(約)直径10cm高さ21.9cm●付属品共箱、共布、栞付き●陶歴１９３２年岡山県備前市にて藤原啓の長男として生まれる。１９５５年明治大学文学部卒業。父啓のもとで備前焼の製陶技法を学ぶ。１９５８年第5回日本伝統工芸展に初入選。１９６１年日本工芸会正会員となる。１９６３年バルセロナ国際陶芸展にてグランプリ受賞。１９７３年金重陶陽賞受賞。１９８５年岡山県文化賞受賞。紺綬褒章受章。１９８６年中国新聞社文化賞受賞。１９９０年平成元年度芸術選奨文部大臣賞受賞。１９９６年重要無形文化財保持者認定。日本工芸会参与就任。１９９７年明治大学特別功労賞受賞。備前陶友会名誉会長就任。２００１年死去。藤原啓藤原雄金重陶陽山本陶秀伊勢崎淳が好きな方もどうぞよろしくお願いいたします。ぐい呑、徳利、酒器、壺、花器、花瓶、茶道具、三千家、一輪挿、水指、花入壺飾瓶茶道具茶碗表千家裏千家種類...備前焼