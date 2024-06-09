矢沢永吉 SBT 『シルエット ADAY』

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ありがとうございます。矢沢永吉さんのシルエットSBTです。矢沢永吉SBT『シルエットADAY』英語のメッセージはあの有名な『人生が、愛が、友達が一日で変わってゆく青春の日々振り向く事はしない、でも俺はもうここまで来てしまった。そして今日から…..ADAY』です。個人長期保管の為、たたみシワ・色褪せ、うっすらシミ裏に少しのほつれ等ございますので気になる方はお控えください。画像を確認後、ご了承頂いた上で中古をご理解いただける方購入お願い致します。取引成立後の返品、キャンセルはご遠慮願います。ご不明点があればお気軽にコメント下さい。#矢沢永吉#タオル#ビーチタオル#SBT#シルエット#EYAZAWAロゴ