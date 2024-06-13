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SCUD ビンテージスタイルベースペグ 4L 逆巻 ニッケル 3096NS
商品番号 V17747708640
商品名

SCUD ビンテージスタイルベースペグ 4L 逆巻 ニッケル 3096NS
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SCUD3096NS4Lニッケルビンテージスタイルベース用ペグです。新品未使用ですが素人保存のため神経質な方は購入をお控えください。ノークレームノーリターンでお願いします。
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