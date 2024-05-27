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- 【茶道具】秀衡塗 箸洗５客組 小吸物椀 茶懐石 R0797
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商品詳細
赤みを帯びた拭き漆し仕上げが木目の美しさを引き立てます。椀内は黒漆、蓋裏に金箔がデザインされています。お茶事にぜひどうぞ。お汁粉などにもよさそうです。手取りも軽く、丈夫なので長くお使いいただけます。岩手県 丸三漆器製◆サイズ蓋：口径∅6.7㎝高さ2.0㎝椀：口径∅6.0㎝高さ7.0㎝蓋を閉めた時の全体の高さ8.0cm\u2028◆キズ、状態ほぼ未使用だと思いますが、長期保管品につきその旨ご理解ください。共箱このほかにも茶道具を出品しています。#kotosyaの茶道具おまとめ割引も対応しております。ぜひお気に入りのお品物をみつけてください。\u2028#輪島塗#雑煮#おせち#祝い#うるし#漆器\u2028#アンティーク種類...椀
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