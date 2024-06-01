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- 永井一正「作品」1982 木版画 東京国立近代美術館収蔵
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商品詳細
永井一正「作品」1982年木版画グラフィックと木版(浮世絵)の融合、モダンと伝統工芸の面白い作品です東京国立近代美術館収蔵真作保証ご購入後のキャンセル等は行っておりませんので、慎重なご購入でお願いします。状態に神経質な方や、説明・写真にご納得頂けない方はご遠慮ください。
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