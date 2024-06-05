美品✨　大正琴　アンプ KA−50 琴伝流

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数ある中からご覧いただき、ありがとうございます☆疑問点がある際はお気軽にコメントお願いします！他商品出品しております。まとめ買い大歓迎です♬お値段相談ご希望の場合は希望価格の提示をお願いします！◆商品◆大正琴アンプKA−50琴伝流◆詳細◆ケーブルを繋いで音が流れることと音量調整可能であること確認済です。恐れ入りますが頂き物のため音色の確認方法までは調べても分かりませんでした。目立った傷や汚れはありません。中古品をご理解の上、ご購入をお願い致します。付属品は写真で全てになります。#大正琴#アンプ#琴伝流B150010073000