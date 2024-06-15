ヴィドール☆特典写真・DVDなど 樹威 ジュイ ヒデ 雪音 ラメ テロ ...

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【ご面倒かと思いますが、トラブル防止のため、購入前にプロフィールに目を通していただけると嬉しいです。】#V系R①ヴィドール★特典写真11枚セット長期保存品。状態は悪くありませんが、経年劣化も考慮の上、購入ください。②【2008年】Gab.ガブvol.362冊(1種)PlasticTreeMixSpeaker's,Inc.イロクイ。DaizyStripperマコト(ドレミ團)HEROmelloTHEKIDDIEGLACIERゴールデンボンバーなど。③【2009年】フライヤー５枚(1種)④【2009年】グルグル特典コメントDVD⑤『VIDOLLMonad』自主盤倶楽部特典DVD樹威ジュイヒデ雪音ラメテロ※素人による検品・管理・自宅保管・一度人の手に渡ったものです。多少の見落とし等はご容赦下さい。トラブル防止の為、臭いに敏感な方や【SHOP同様の完璧な商品や対応をお求め方・神経質な方】はご購入をお控え下さい。少しでも気になる事やご不明な点など何かございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせ下さい。